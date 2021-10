De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC heeft de weg vrijgemaakt voor het toedienen van boostervaccins aan tientallen miljoenen Amerikanen die zijn ingeënt met de coronavaccins van Janssen of Moderna. Volledig gevaccineerde mensen komen volgens Amerikaanse media al vanaf vrijdag in aanmerking voor zo'n extra prik.

CDC-topvrouw Rochelle Walensky nam de aanbevelingen van onafhankelijke experts over. Die hadden geadviseerd boostershots aan bepaalde groepen te geven. Bij de circa vijftien miljoen Amerikanen die het Nederlandse Janssen-vaccin hebben gehad, wordt een extra inenting aanbevolen voor iedereen van achttien jaar of ouder die minstens twee maanden eerder is gevaccineerd.

Het besluit van de CDC betekent dat boostershots nu worden aanbevolen voor alle vaccins die zijn goedgekeurd in de Verenigde Staten. Eerder was al besloten om ook mensen die Pfizer/BioNTech hebben gehad een extra prik te geven. De CDC meldt in een verklaring dat mensen zelf mogen beslissen uit welk vaccin hun booster moet bestaan.

Amerikaanse media omschrijven het besluit van de CDC als een overwinning voor de regering van president Joe Biden. Die kondigde eerder dit jaar aan alle volledig gevaccineerde volwassenen nog een extra inenting te willen geven om ervoor te zorgen dat ze beter zijn beschermd tegen het coronavirus.

Dat ergerde sommige experts, die vonden dat meer tijd nodig was om vast te stellen hoe zinvol het is om gevaccineerde mensen ook nog een boostervaccin te geven.

In de Verenigde Staten hebben tot dusver zo'n elf miljoen volledig gevaccineerde mensen al een extra inenting gehad. Het blijft voor sommige Amerikanen mogelijk niet bij een enkele boostershot. De krant The New York Times bericht dat wordt gekeken of mensen met een zwak immuunsysteem ook baat hebben bij een vierde dosis.