Vier honden die op het Spaanse eiland La Palma ingesloten waren door lavastromen zijn bij reddingspogingen met vrachtdrones niet gesignaleerd. De directeur van het bedrijf dat de evacuatiepoging coördineert durft niet te zeggen of de honden zich hebben verstopt, of dat de dieren door de lava zijn verzwolgen.

"De drones beschikken over luidsprekers waar de honden normaliter op af zouden komen. Ze zouden de drones ook moeten associëren met voedsel, omdat ze anders gevoed zouden worden", vertelt Javier Pereira. "Maar ze komen niet op ons af. We onderzoeken hoe dat kan en proberen de dieren te vinden."

Als de honden weer in het vizier van reddingswerkers komen, kunnen de dieren in principe direct gered worden met behulp van vrachtdrones. Volgens Pereira staan de hulpteams klaar en kunnen de dieren vanaf 300 meter hoogte al gespot worden met camera's waar de drones over beschikken.

De honden kwamen in het nauw door de vulkaanuitbarsting op La Palma. Twee hulporganisaties gaven de honden meerdere dagen te eten en te drinken, via drones. Het is voor de lokale autoriteiten niet mogelijk om de honden te redden, doordat bij de inzet van helikopters bijvoorbeeld as en ander vulkanisch materiaal kan opwaaien. De autoriteiten moeten wel toestemming geven voor de uiteindelijke evacuatiepoging als de honden opnieuw in het vizier komen.

Al bijna tweeduizend woningen verwoest door lava

De uitbarsting van de Cumbre Vieja begon op 19 september en experts vertelden eerder deze week dat het einde ervan nog (lang) niet in zicht is. De vorige uitbarsting op La Palma, in 1971, duurde een maand. De langstdurende vulkaanuitbarsting op de Canarische Eilanden vond plaats in de achttiende eeuw: het eiland Lanzarote had toen maar liefst zes jaar last van de lavastromen.

De huidige lavastromen hebben al bijna tweeduizend woningen verwoest op La Palma en 742 hectare land is bedolven onder de lava.