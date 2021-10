Politieagenten in de Verenigde Staten hebben in een natuurgebied in Florida mogelijk overblijfselen gevonden van het lichaam van Brian Laundrie. Dat is de verloofde van de 22-jarige Gabby Petito, die in september na een zoekactie van bijna een maand gewurgd werd teruggevonden

De vermissing van Petito was groot nieuws in de VS en elders. Michael McPherson, de FBI-agent die het onderzoek naar de vermissing leidt, zei op een persconferentie dat ook een rugzak en notitieboekje zijn gevonden die waarschijnlijk van Laundrie waren.

Laundrie (23) en Petito reisden maandenlang door de Verenigde Staten en deden daarvan verslag op Instagram en YouTube. Nadat Laundrie op 1 september alleen was teruggekeerd bij zijn ouders in Florida, gaven Petito's ouders hun dochter als vermist op. Kort daarna verdween Laundrie.

Volgens zijn ouders was hij niet teruggekeerd van een kampeeruitje. Enkele weken later werd Petito's lichaam gevonden in de staat Wyoming. Ze bleek te zijn vermoord.

Volgens NBC News gingen de ouders van Laundrie op zoek naar hun zoon in het Myakkahatchee Creek-natuurpark, een gebied waar hij wel vaker rondtrok. Toen ze spullen van hem vonden waarschuwden ze de politie, die onder meer een speurhond inzette.

Zowel de lichaamsresten, die nog niet geïdentificeerd zijn, als de andere spullen zijn gevonden in een deel van het park dat tot kort geleden nog onder water stond, aldus McPherson. Het onderzoek in het gebied zal nog enkele dagen in beslag nemen.