De man die in 2018 op een middelbare school in de Amerikaanse staat Florida zeventien mensen heeft doodgeschoten, heeft woensdag in de rechtszaal schuld bekend.

Nikolas Cruz zei dat hij "vreselijke spijt" heeft van zijn daad. De openbaar aanklager heeft de doodstraf geëist tegen de 23-jarige man. Mogelijk hoopt hij die met zijn schuldbekentenis te ontlopen.

In Florida beslist de jury over de strafmaat. Als die besluit dat Cruz levenslang verdient, dan moet de rechter dat overnemen. De rechter in Broward County heeft bepaald dat de selectie van de jury op 4 januari begint.

Cruz zei ook dat hij "elke dag moet leven" met wat hij heeft gedaan en dat hij nachtmerries heeft.

In februari 2018 kwamen veertien scholieren en drie schoolmedewerkers om bij de schietpartij in de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland. Cruz was destijds negentien en door de school geschorst.

De moorden leidden tot een nationale door scholieren geleide beweging voor strengere wapenwetten en meer veiligheid op scholen.