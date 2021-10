Het Europees Parlement (EP) wil dat de Europese Commissie (EC) de subsidies voor Polen stopzet zolang dat land het nationale recht boven het Europese recht stelt. Het Parlement bereidt zelfs juridische stappen voor om de Commissie daartoe te dwingen.

Parlementsvoorzitter David Sassoli heeft de EC in een brief op de hoogte gesteld van de juridische voorbereiding. In een verklaring stelt de Italiaan dat het de plicht van de Commissie is om op te treden tegen EU-lidstaten die de regels niet volgen.

"Lidstaten die zich niet aan de Europese wetten houden, hoeven ook niet te rekenen op Europese fondsen. De Europese Unie is gebaseerd op de principes van democratie en onafhankelijke wetgeving. Als die in gevaar komen, moet de EU in actie komen om ze te beschermen."

Het Europese Parlement nam afgelopen december een wet aan waarmee de subsidie van een lidstaat kan worden stopgezet. Volgens Sassoli laat de Europese Commissie echter na om die wet te gebruiken in het conflict met Polen.

"Ik heb onze juridische afdeling de opdracht gegeven een rechtszaak tegen de Commissie voor te bereiden, om ervoor te zorgen dat zij de regels op de juiste wijze handhaaft."

De Europese Unie ligt op ramkoers met Polen sinds rechters in dat land oordeelden dat het nationale Poolse recht boven het Europese recht gesteld mag worden.