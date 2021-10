Burgemeester Bill de Blasio van New York deelt geldbonussen uit aan gemeenteambtenaren die zich laten inenten tegen COVID-19. Iedereen die voor de gemeente werkt moet in principe voor 29 oktober zeker één prik hebben gehad. Voor de ambtenaren die deze week al een vaccin ophalen, ligt een bonus van 500 dollar (430 euro) klaar.

Er zit ook een keerzijde aan het beleid van De Blasio voor ambtenaren die geen vaccin willen. Mensen die na 1 november zonder bewijs van inenting bij de gemeente blijven werken, worden onbetaald met verlof gestuurd. De vaccinatie was al verplicht voor werknemers in het onderwijs. De Blasio wil nu dat al zijn werknemers, rond de 300.000 mensen, gevaccineerd worden.

Lokale media melden dat reeds 83 procent van de gemeenteambtenaren is ingeënt, maar in sommige beroepsgroepen is het percentage lager. Vooral politiemensen en brandweerlieden lopen achter. Bij de brandweer is bijna 60 procent gevaccineerd en bij de politie bijna 70 procent van de 55.000 mensen. Voor enkele beroepsgroepen, zoals werknemers in de gevangenis van Rikers Island, geldt een uiterste datum van 1 november als gevolg van personeelstekort.

Het beloningsbeleid van De Blasio richt zich niet alleen op werknemers. Vanaf eind juli reikte de stad New York een beloning van 100 dollar (ongeveer 85 euro) uit om burgers over te halen zich te laten vaccineren tegen COVID-19.