De commissie die de dodelijke bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari onderzoekt, wil dat de voormalige adviseur van oud-president Donald Trump, Steve Bannon, wordt vervolgd voor minachting van het Congres. Bannon weigert op te komen dagen bij een hoorzitting van de commissie.

Het Huis van Afgevaardigden stemt donderdag over de aanklacht. Het stemt er waarschijnlijk mee in, aangezien het gedomineerd wordt door de Democratische Partij van president Joe Biden.

"Het is jammer dat meneer Bannon ons in deze positie duwt, maar we nemen geen genoegen met 'nee' als antwoord", zegt de voorzitter van de commissie, Bennie Thompson. De advocaat van Bannon heeft niet gereageerd.

Aan het einde van zijn presidentschap verleende Trump Bannon gratie. Dinsdag werd bekend dat Trump naar de rechter stapt om vrijgave van documenten over de bestorming van het Capitool te blokkeren.

Volgens Trump heeft hij het privilege om gevoelige documenten geheim te houden en zouden zijn voormalige adviseurs onder dat privilege niet hoeven getuigen over zijn rol tijdens de gebeurtenissen op die dag. Via zijn advocaat heeft Bannon laten weten de uitkomst van die rechtszaak af te wachten.

158 Waarom Trump niet wil dat Capitool-documenten worden vrijgegeven

'Tot op de bodem uitzoeken'

Tijdens een vergadering op dinsdag zei de Republikein Liz Cheney, de vicevoorzitter van de commissie, dat "de geprivilegieerde argumenten van meneer Bannon en meneer Trump" duidelijk maken dat Trump persoonlijk betrokken was bij het plannen en uitvoeren van de Capitool-bestorming. "We gaan dat tot op de bodem uitzoeken."

In het rapport van de commissie staat dat Bannon vooraf al op de hoogte was van de "extreme gebeurtenissen" van 6 januari, de dag waarop het Amerikaanse Congres de verkiezingswinst van Biden zou formaliseren. Trump-aanhangers bestormden het Capitool, waarbij vier doden vielen. De volgende dag bezweek een politieagent aan zijn verwondingen.

Bannon zei op 5 januari 2021 in een podcast dat een dag later "de hel zou losbarsten".