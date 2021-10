Oostenrijkse grenswachten hebben nabij de grens met Hongarije twee overleden migranten aangetroffen in een overvolle bestelbus. Er zaten in totaal bijna dertig migranten, voornamelijk uit Syrië, in de bus. De bestuurder sloeg op de vlucht, waarna de politie een grootschalige klopjacht begon.

Het is niet duidelijk waaraan de twee migranten overleden. Een autopsie moet de doodsoorzaak uitwijzen. De lichamen werden dinsdag gevonden tijdens een grenscontrole.

De politie heeft helikopters, drones en honden ingezet in de zoektocht naar de bestuurder van het busje.

De gouverneur van de regio Burgenland, Hans Peter Doskozil, zei tegen lokale media dat de gelijkenis met de vondst van 71 lichamen in een vrachtwagen in 2015 "beangstigend" is. Het ging toen om migranten uit Syrië, Irak en Afghanistan. Zij kwamen om het leven door verstikking.

Het incident van dinsdag laat "de wreedheid en onmenselijkheid van georganiseerde mensenhandel" zien en vraagt om een hervorming van het asielproces in heel Europa, voegde de gouverneur toe.