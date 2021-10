Een 96-jarige Duitse vrouw die als tiener tijdens de Tweede Wereldoorlog zou hebben bijgedragen aan misdaden van de nazi's is dinsdag, ruim twee weken nadat ze kort op de vlucht was geslagen, in de rechtbank verschenen.

Irmgard Furchner was in haar tienerjaren secretaresse in kamp Stutthof, in de buurt van de toen Duitse en sinds 1945 Poolse stad Gdansk. Daar vonden tienduizenden mensen de dood in de gaskamer of door uithongering en ziekte. Furchner wordt medeplichtigheid aan de moord op meer dan elfduizend gevangenen verweten.

De hoogbejaarde vrouw was dinsdag in een rolstoel naar de rechtbank in de Duitse plaats Itzehoe (Sleeswijk-Holstein) gereden. Ze moet daar ondanks haar gevorderde leeftijd voor een jeugdrechter verschijnen. Dat heeft te maken met de leeftijd waarop ze de strafbare feiten zou hebben gepleegd.

Door de vluchtpoging van Furchner kreeg de zaak kreeg veel internationale aandacht. De vrouw stapte op 30 september voor aanvang van het proces in een taxi en verdween. De autoriteiten vaardigden een arrestatiebevel uit en konden haar nog diezelfde dag arresteren. Ze zat vijf dagen vast en kwam daarna voorwaardelijk vrij.

In Duitsland is het juridisch onmogelijk om een rechtszaak te laten doorgaan zonder dat de verdachte aanwezig is. Furchner moest daarom in de rechtszaal aanwezig zijn terwijl de aanklachten tegen haar werden voorgelezen.

Vervolging laaggeplaatste nazimedewerkers gebeurt sinds proces Demjanjuk vaker

De vervolging van verdachten als Furchner, die geen prominente positie binnen het naziregime van Adolf Hitler hadden, raakte na 2011 in een stroomversnelling. Toen werd John Demjanjuk schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan de moord op tienduizenden Joden in een concentratiekamp.

Aanklagers hadden niet aangetoond dat Demjanjuk zich persoonlijk schuldig had gemaakt aan gruweldaden, maar dat was volgens het hof ook niet nodig. De rechters vonden dat was aangetoond dat Demjanjuk kampbewaarder was geweest in Sobibór en dat was voldoende voor een veroordeling.

Aanklagers zagen na die uitspraak meer mogelijkheden om ook andere oud-medewerkers van het naziregime voor de rechter te brengen. Dat leidde de afgelopen jaren tot de vervolging van meerdere hoogbejaarde verdachten.