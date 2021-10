Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de ambassadeurs van tien landen, waaronder die van Nederland, op het matje geroepen. Aanleiding is een verklaring waarin de landen Turkije oproepen zakenman en filantroop Osman Kavala vrij te laten, meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu.

Naast de Nederlandse ambassadeur zijn ook die van Canada, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland gesommeerd te verschijnen.

Kavala, een gerespecteerd figuur in intellectuele kringen in Turkije en daarbuiten, zit inmiddels vier jaar in de gevangenis. Vorig jaar werd de Turkse zakenman na een levenslange eis vrijgesproken van het financieren van protesten in Istanboel in 2013, maar er volgde direct een aanklacht voor betrokkenheid bij de verijdelde coup in 2016.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft de regering van president Recep Tayyip Erdogan, over wie de activistische Kavala kritisch is, in december 2019 al opgedragen hem vrij te laten. Het hof in Straatsburg stelt dat Kavala vastzit om hem het zwijgen op te leggen.

Het Comité van Ministers van de Raad van Europa, dat toeziet op de uitvoering van uitspraken van het mensenrechtenhof, kondigde vorige maand aan een strafprocedure te beginnen tegen Turkije als Kavala niet voor de volgende bijeenkomst op 30 november op vrije voeten is gesteld.

Consequentie daarvan kan zijn dat het stemrecht en lidmaatschap van het land zouden kunnen worden geschorst in de landenorganisatie die toeziet op democratie en mensenrechten.