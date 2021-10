De man die vorige week vijf mensen in de Noorse stad Kongsberg doodde, deed dat met een ander wapen dan de pijl-en-boog waar hij mee rondliep. Hij schoot wel met de pijl-en-boog op mensen, maar dit was niet het moordwapen, melden Noorse media maandag op basis van de politie.

De man, een dertiger uit Denemarken, drong in Kongsberg woningen en een supermarkt binnen en schoot pijlen op mensen af. De politie meldde dat slachtoffers zowel in gebouwen als buiten zijn aangetroffen.

"Alles wijst erop dat hij zijn slachtoffers willekeurig selecteerde", zei een inspecteur van de politie. Hij vertelde dat de dader zijn boog op enig moment weggooide of verloor, zonder in detail te treden over welke andere wapens hij gebruikte om mensen aan te vallen.

De Deen wordt verdacht van het doden van vijf mensen en het verwonden van drie anderen. Waarschijnlijk wordt deze aanklacht nog uitgebreid. De politie zei maandag dat het aantal slachtoffers tot in de "dubbele cijfers" zal oplopen.

De verdachte kon na het bloedbad worden aangehouden en heeft een bekentenis afgelegd. De autoriteiten hielden er rekening mee dat hij was geradicaliseerd, maar vermoeden nu dat zijn psychische problemen tot de aanval hebben geleid. Uit psychisch onderzoek moet blijken of hij toerekeningsvatbaar was.