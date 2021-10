De voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, diplomaat en voormalig generaal Colin Powell is maandag overleden, laat zijn familie via zijn Facebook-pagina weten. Het overlijden van de 84-jarige oud-politicus is coronagerelateerd.

Volgens zijn familie was Powell volledig tegen COVID-19 gevaccineerd. De familie bedankt het ziekenhuispersoneel dat de voormalige minister en oud-militair heeft verzorgd voor hun inspanningen.

Powell was de eerste zwarte Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. De politicus deed in 2005 afstand van de functie die hij sinds 2001 bekleedde in de regering onder leiding van George W. Bush. Van 1989 tot 1993 was hij voorzitter van de militaire adviesraad van de presidenten George H.W. Bush en Bill Clinton.

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2008 sprak de Republikein Powell zijn steun uit voor de Democratische presidentskandidaat Barack Obama. Dat deed hij opnieuw tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2012.