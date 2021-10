Rusland schort de eigen missie bij de NAVO op, zo heeft minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov maandag bekendgemaakt. Rusland reageert met die maatregelen op de uitwijzing van acht inlichtingenofficieren van de Russische missie door de NAVO.

Zij waren verzocht te vertrekken, omdat ze volgens de militaire alliantie voor Russische inlichtingendiensten werkten zonder dat te hebben opgegeven.

"Het besluit is gebaseerd op onze eigen inlichtingen", zei een woordvoerder van de NAVO begin deze maand. Het is onduidelijk of de acht personen gespioneerd hebben.

De activiteiten van de Russische NAVO-missie worden naar verwachting volgende maand stilgelegd. Lavrov kondigde ook stappen tegen de militaire missie van de NAVO in Moskou aan.

Als het militaire bondgenootschap contact met de Russische regering wil opnemen, kan dat volgens Lavrov via de Russische ambassade in Brussel.



Er zijn vaker Russen weggestuurd bij de NAVO. Toen in 2018 een Russische dubbelspion en zijn dochter met het zenuwgas novichok werden vergiftigd, moesten zeven Russen vertrekken. Ook werd de maximale omvang van de Russische delegatie verkleind van dertig naar twintig.