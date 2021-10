Myanmar laat 5.636 mensen vrij die gevangenzitten omdat ze protesteerden tegen de staatsgreep die militairen in februari in het Aziatische land pleegden. Volgens de staatstelevisie van Myanmar laten de militaire machthebbers in het land de politieke gevangenen vrij om humanitaire redenen.

Sinds de staatsgreep in februari van dit jaar zijn zeker 930 mensen, onder wie veel vrouwen en kinderen, om het leven gekomen en duizenden anderen gewond geraakt door het geweld van de junta.

Duizenden mensen zouden momenteel door de machthebbers worden vastgehouden, onder wie leraren, politici, activisten en journalisten. Ook oud-regeringsleider Aung San Suu Kyi werd opgepakt.

De mensen die volgens de aankondiging van maandag hun vrijheid terugkrijgen, zouden hebben geprotesteerd tegen de militaire machthebbers. De leider van de coupplegers, Min Aung Hlaing, zegt volgens Deutsche Welle dat de vrijlating is bevolen vanwege de feestdag Thadingyut, die woensdag wordt gevierd in Myanmar.

In augustus kondigden de militaire machthebbers aan de noodtoestand in Myanmar te verlengen tot augustus 2023, tot onvrede van de Verenigde Naties. Een paar dagen eerder kondigde de militaire junta voor augustus 2023 ook verkiezingen aan.