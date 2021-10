Bij een schietincident op de campus van Grambling State University in de Amerikaanse staat Louisiana zijn zondag een dode en zeven gewonden gevallen. Het is de tweede dodelijke schietpartij op de campus in minder dan een week. Een van de gewonden was een student aan de universiteit, de overigen niet. Volgens de politie houden de twee incidenten vooralsnog geen verband.

Bij het eerdere schietincident afgelopen woensdag kwam een persoon om het leven. Zowel het slachtoffer als de dader studeerden niet aan de universiteit. Twee studenten die wegvluchtten raakten lichtgewond.

De universiteit zei de beveiliging op de campus te verhogen. Een bestuursvoorzitter liet aan CNN weten dat mogelijk de toegang voor niet-studenten tot de campus beperkt zal worden.

De verdachte van het schietincident van woensdag zou de achttienjarige Jatavious Carroll 'Rabbit' zijn. De politie is nog naar hem op zoek.