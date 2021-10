De zes Hongaarse oppositiepartijen hebben zondag Peter Marki-Zay aangewezen als hun gezamenlijke kandidaat om het in de verkiezingen van april volgend jaar op te nemen tegen zittend premier Viktor Orbán.

De conservatieve Marki-Zay is econoom en heeft enige nationale bekendheid als burgemeester van de provinciestad Hodmezovasarhely, een bolwerk van Fidesz, de nationalistische partij van Orbán.

Na een eerste ronde van voorverkiezingen waaraan meer dan 600.000 mensen deelnamen, waren Klara Dobrev van de linkse partij Democratische Coalitie (DK) en de niet aan een partij gebonden econoom Peter Marki-Zay de enig overgebleven kandidaten. Toen vervolgens de afgevallen liberale burgemeester van Boedapest, Gergely Karacsony, zijn achterban opriep om op Marki-Zay te stemmen, was het pleit gauw in diens voordeel beslecht.

De 49-jarige Marki-Zay, vader van zeven kinderen en een praktiserend katholiek, betoogde tijdens de campagne dat alleen hij zowel linkse kiezers als conservatieven kan aanspreken die de verdeeldheid zaaiende Orbán beu zijn. Omdat hij geen partij of aanzienlijke financiële middelen achter zich had, sprak hij ook veel jongere kiezers aan, die openstaan voor zijn anti-elite- en anticorruptieboodschap.

Burgemeesterschap als blauwdruk voor landelijk succes

Marki-Zay, een econoom en ingenieur die vijf jaar in de VS en Canada woonde, werd in 2018 burgemeester van het kleine stadje Hodmezovasarhely. Hoewel de stad in het zuiden van het land al tientallen jaren een bolwerk van Fidesz was, verzamelde hij er steun van alle partijen, in wat hij de blauwdruk noemde voor het landelijke succes van de oppositie.

De voorverkiezingen werden georganiseerd door een alliantie van zes oppositiepartijen die vorig jaar werd gevormd om kans te maken in een verkiezingssysteem dat in het voordeel zou zijn van Orbán en Fidesz. Meer dan 800.000 kiezers stemden in de twee rondes, bijna 10 procent van het electoraat in het 9,8 miljoen inwoners tellende EU-land.