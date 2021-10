Er is nog lang geen einde van de vulkaanuitbarsting op La Palma in zicht. De Cumbre Vieja blijft lava spuwen en er worden nog steeds veel aardbevingen gemeten op het Canarische eiland.

Hoe lang het precies gaat duren is lastig in te schatten. De vorige uitbarsting op La Palma, in 1971, duurde een maand. De langst durende vulkaanuitbarsting op de Canarische Eilanden vond plaats in de achttiende eeuw. Het eiland Lanzarote had liefst zes jaar last van de lavastromen.

President Angel Víctor Torres van de Canarische Eilanden wordt er moedeloos van. "Er is nog geen enkel teken aan de horizon dat de lavastroom minder wordt of dat de uitbarsting in kracht afneemt. Ook al is dit de grootste wens van iedereen, ik kan er niets meer van maken", zei hij zondag.

Zondag werden liefst 42 seismische bewegingen gedetecteerd door het Spaanse nationale geologische instituut. De zwaarste beving had een magnitude van 4.3.

De lavastromen hebben al bijna tweeduizend woningen verwoest op La Palma en 742 hectare land is bedolven onder de lava.

Duizenden evacuaties en problemen voor vliegtuigen

Sinds de uitbarsting op 19 september zijn ongeveer zevenduizend bewoners geëvacueerd. Veel van de in totaal 83.000 eilandbewoners hopen nog dat hun huizen overeind blijven.

Ook het vliegverkeer heeft blijvend last van de uitbarsting. De grote aswolk boven het eiland maakt het vaak onmogelijk om op te stijgen of te landen. Een groot deel van de vluchten gaat dus ook niet door.