Overstromingen en landverschuivingen in de Indiase staat Kerala hebben het leven gekost aan tot zover 21 personen, melden Indiase media zondag. Meerdere mensen worden vermist.

Hevige regenval leidde zaterdag en zondag tot overstromingen en landverschuivingen in de staat in het zuidwesten van India. Het meteorologisch instituut van India voorspelt voor de komende 24 uur plaatselijk nog meer hevige regen in de staat, meldt Hindustan Times.

Volgens nieuwsmedium ANI is het leger van India ingezet om assistentie te bieden in het getroffen gebied. Een minister van de staat Kerala is aanwezig op de plaats van de natuurramp.

Op foto's is te zien hoe reddingswerkers proberen om slachtoffers te ontzetten. Daarbij gebruiken ze ook kranen.