Britse media hebben de identiteit achterhaald van de man die vrijdag vermoedelijk het Britse parlementslid David Amess vermoordde. De man zou de 25-jarige Ali Harbi Ali zijn, een Brit met een achtergrond in Somalië. Volgens The Sunday Times is Harbi Ali de zoon van een oud-adviseur van de premier van Somalië.

Zijn vader reageert geschokt op de arrestatie van zijn zoon. "Dit is niet iets wat ik ooit had verwacht". Hij bevestigde tevens dat antiterreureenheden al contact met hem hebben opgenomen.

Ook is duidelijk geworden dat Harbi Ali al jaren eerder was opgegeven voor een Britse antiterrorismeprogramma, die moeten voorkomen dat inwoners radicaliseren, schrijft BBC News. Bij de Britse inlichtingendienst MI5 was de man nog niet concreet in beeld als potentieel gevaar.

Leraren, gezondheidsmedewerkers en talloze anderen kunnen aan de bel trekken als zij het vermoeden hebben dat inwoners radicaliseren, maar zij moeten wel vrijwillig meedoen aan het antiterrorismeprogramma. Volgens de Britse omroep heeft Harbi Ali 'niet lang' het programma gevolgd. Deelname aan het programma komt tevens niet op je strafblad te staan.

Verdachte wordt officieel vervolgd via terrorismewetgeving

Zaterdagavond werd duidelijk dat Harbi Ali langer vast blijft zitten. Ook gaan autoriteiten er officieel vanuit dat hij alleen heeft gehandeld, zonder handlangers.

Volgens BBC News wordt de verdachte inmiddels vervolgd via de terrorismewetgeving in het land. Op vrijdag ging de politie er al vanuit dat de moord een mogelijke terreurdaad was, met een motief dat verband houdt met islamitisch extremisme.

Amess werd vrijdag doodgestoken tijdens een bijeenkomst in een kerk voor inwoners van zijn kiesdistrict. Hij had online gemeld dat die zou plaatsvinden en daarop zou zijn moordenaar een afspraak hebben gemaakt.

De Britse autoriteiten houden er rekening mee dat meer kwetsbare mensen via internet zijn geradicaliseerd tijdens de coronapandemie. Toen lag het openbaar leven grotendeels plat. Inlichtingenfunctionarissen zouden vooral vrezen dat jongeren zich laten inspireren door jihadisten in Afrika.