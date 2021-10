In Australië is een in de nacht van vrijdag op zaterdag proef van start gegaan waarbij zo'n 400 koala's een vaccin tegen de geslachtsziekte Chlamydia toegediend krijgen. Dit moet de voorplantings- en overlevingskansen van de dieren vergroten, aangezien een groot aantal koala's Chlamydia hebben. Dit kan bij de dieren tot blaasontsteking, blindheid en zelfs sterfte leiden.

Als onderdeel van de proef krijgen de koala's een vaccinatie. Tevens wordt een microchip ingeplant, waarna de dieren weer uitgezet worden. De vaccinatie moet niet alleen de koala's zelf beschermen, maar tevens ervoor zorgen dat pasgeboren koala's niet ziek worden. Chlamydia kan volgens de onderzoekers door koala-vrouwtjes doorgeven worden aan hun jongen.

De koala-populatie staat onder druk in Australië. In 2016 schatte de Universiteit van Queensland dat er nog ongeveer 330.000 dieren in het wild over zijn. Daarvan zijn er volgens een onderzoek van het Wereld Natuurfonds ruim 60.000 omgekomen tijdens de grote natuurbranden van 2019 en 2020.

Uit een parlementair onderzoek van de deelstaat New South Wales bleek in 2020 bovendien dat als Als Australische autoriteiten niet ingrijpen en koala's in de deelstaat niet actief gaat beschermen, de dieren binnen dertig jaar uit zullen sterven.