De moord op het Britse parlementslid David Amess van de Conservative Party wordt beschouwd als terreurdaad, zo heeft de politie laten weten. Coördinator van de Britse antiterreurpolitie Dean Haydon zei in de nacht van vrijdag op zaterdag in een verklaring dat in het voorlopige onderzoek een mogelijk motief naar voren is gekomen dat verband houdt met islamistisch extremisme.

Amess overleed vrijdagmiddag, nadat nadat hij meerdere keren was gestoken tijdens een ontmoeting met kiezers in Essex. De aanval vond volgens de politie van Essex rond 13.05 uur plaats. Het incident gebeurde in een kerk in Leigh-on-Sea, een dorp zo'n 60 kilometer ten oosten van Londen.

Op het moment van de steekpartij voerde Amess een-op-eengesprekken met zijn kiezers. De 25-jarige verdachte zou hem tijdens zo'n gesprek meerdere keren hebben gestoken.

De politie gaat vooralsnog ervan uit dat de man alleen handelde en zoekt op dit moment niet naar medeplichtigen. "Maar het onderzoek naar de omstandigheden gaat verder", aldus de verklaring. Op twee adressen in de buurt van Londen worden huiszoekingen verricht.

Amess zat sinds 1983 in het parlement. Hij gold als een uitgesproken voorstander van het Britse vertrek uit de Europese Unie. Als katholiek was hij een tegenstander van abortus. Hij zette zich ook in voor dierenwelzijn. Vorig jaar publiceerde hij een boek over zijn politieke loopbaan. Velen noemden hem een gentleman.