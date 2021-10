Islamitische Staat heeft de aanslag van vrijdagmiddag op een sjiitische moskee in Kandahar opgeëist. In een verklaring die de terreurorganisatie vrijdagavond laat verspreidde staat dat twee van haar aanhangers de bewakers van de moskee doodschoten en vervolgens zichzelf te midden van honderden gelovigen opbliezen.

Bij de aanslag kwamen zeker dertig mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. Het was de tweede bloedige aanslag op een sjiitische moskee in Afghanistan in een week tijd. Vorige week vrijdag vielen circa vijftig doden en 140 gewonden bij een zelfmoordaanslag in Kunduz, in het noorden van Afghanistan. Ook die aanslag is opgeëist door Islamitische Staat.

Sinds 2014 zijn er jihadisten in het land actief die wedijveren met de Taliban en zich Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (ISKP) noemen. Het gaat om mogelijk drieduizend soennitische extremisten uit Pakistan en overgelopen Taliban-strijders. Deze terreurgroep is in oorlog met de Taliban en is al jaren berucht vanwege bloedige aanslagen op sjiieten.

De Taliban hebben de sjiitische minderheid tijdens hun schrikbewind in de jaren 1996 tot 2001 zelf ook vervolgd.