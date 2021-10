De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag met voormalig president Bill Clinton gesproken, zo heeft een woordvoerder bekendgemaakt. Volgens Biden zal Clinton het ziekenhuis snel mogen verlaten. Of dat nog dit weekend is, durfde hij niet te zeggen. Oud-president Clinton is de afgelopen dagen behandeld voor sepsis, een complicatie van een infectie.

"President Biden hoopt dat president Clinton snel weer zal opknappen en hij kijkt uit naar de eerstvolgende ontmoeting", zo liet de woordvoerder weten. De voormalig president werd dinsdag opgenomen in het ziekenhuis nadat hij hevige vermoeidheidsverschijnselen vertoonde.

Clinton (75) heeft in de voorbije dagen antibiotica en vocht toegediend gekregen. Volgens Biden was Clinton in goede doen toen ze elkaar spraken. Zijn vrouw Hillary Clinton, de voormalig minister van Buitenlandse Zaken en in 2016 tevens presidentskandidaat, bracht op donderdag een bezoek.

Clinton kampte eerder met gezondheidsklachten. In 2004 moest hij een bypassoperatie ondergaan. Zes jaar later werden na nieuwe klachten over pijn op de borst twee buisjes in de bloedvaten rond het hart geplaatst, om zo toekomstige verstoppingen of vernauwingen te voorkomen.