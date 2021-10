Het Britse conservatieve parlementslid David Amess (69) werd vrijdag doodgestoken tijdens een ontmoeting met kiezers in Essex. Hij was een van de langstzittende Britse parlementsleden.

Amess werd op 26 maart 1952 geboren in Plaistow in Essex. Hij studeerde Economie en Bestuur aan de universiteit van Bournemouth.

Na een korte periode als docent ging Amess namens de Conservatieven het Britse Lagerhuis in. Hij was een van de langstzittende leden: sinds 1983 voor het kiesdistrict Basildon en sinds 1997 voor Southend West.

Het katholieke parlementslid behoorde tot de rechtervleugel van de regeringspartij. Hij was tegen abortus en hij stemde tegen het huwelijk voor partners van gelijk geslacht. Ook zette hij vraagtekens bij verdere uitbreiding van lhbtiq+-rechten.

Hij was een groot voorstander van de Brexit. Ook maakte hij zich jarenlang hard voor dierenrechten, iets waar hij meerdere prijzen voor ontving. Sir David Amess werd in 2015 geridderd.

Daily Mail schrijft dat Amess zich in maart dit jaar nog uitsprak tegen messengeweld. Volgens hem waren er meer preventieve maatregelen nodig, iets wat hij voorstelde aan de Britse premier Boris Johnson.

Amess laat een vrouw en vijf kinderen achter.

Britse politici reageren geschokt

De vlag bij de ambtswoning van Johnson hangt halfstok. Britse politici reageerden geschokt op het incident. "Diepbedroefd dat we Sir David Amess MP hebben verloren", twitterde minister van Justitie en vicepremier Dominic Raab.

Amess was volgens hem een "formidabele campagnevoerder met een groot hart". "Rust zacht, mijn vriend." Ook andere leden van het kabinet hebben met afschuw gereageerd.

"Dit is een incident dat zal zorgen voor schokgolven door de parlementaire gemeenschap en het hele land", zei Lagerhuis-voorzitter Lindsay Hoyle. "De komende dagen zullen we de veiligheid van parlementariërs moeten bespreken en onderzoeken, ook over maatregelen die moeten worden genomen."

Labour-leider Keir Starmer noemde de steekpartij schokkend en afgrijselijk. "Mijn gedachten gaan uit naar David, zijn familie en medewerkers."

Britse parlementariërs zijn vaker aangevallen. Zo werd Jo Cox van de Labour-partij in 2016 in de aanloop naar het Brexit-referendum gedood door een rechts-extremist. Een andere Labour-parlementariër, Stephen Timms, werd in 2010 meerdere keren gestoken, maar overleefde dat.