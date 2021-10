Een Duitse vrouw (60) die al sinds de overstromingen van deze zomer in Duitsland werd vermist, is dood gevonden in Rotterdam. Ze zou in de rivier de Ahr zijn gevallen en door het water zijn meegesleurd. Via de Rijn kwam haar lichaam uiteindelijk in Nederland terecht.

De ruim zestigjarige vrouw kwam uit de plaats Bad Neuenahr in het dal van de rivier de Ahr, dat zwaar getroffen werd door het extreme hoogwater als gevolg van zware regenval.

Ze werd weken geleden al gevonden, maar pas op 30 september kon haar identiteit worden vastgesteld door DNA-onderzoek. Dat bevestigt de politie in Rotterdam na mededelingen van de politie van Koblenz in Duitse media.

Met de vondst van de vrouw komt het dodental door de overstromingen in Duitsland op 184. Er worden nog twee Duitse slachtoffers vermist.