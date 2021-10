De inleidende gesprekken over de vorming van een regeringscoalitie tussen de Duitse sociaaldemocraten (SPD), de Groenen en de liberalen (FDP) hebben voldoende opgeleverd om over te gaan tot serieuze onderhandelingen over de vorming van een coalitieregering. De voorzitters van de drie partijen hebben dat vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Duitse media wachtten al dagen op nieuws over de vertrouwelijke gesprekken. De inhoud bleef acht dagen lang geheim en niets lekte uit.

Nu is er een document dat de drie hebben opgesteld om als uitgangspunt te dienen voor de coalitieonderhandelingen. De drie zijn "ervan overtuigd dat ze tot een ambitieus en duurzaam regeerakkoord kunnen komen".

De sociaaldemocratische kandidaat-bondskanselier en winnaar van de verkiezingen van 26 september, Olaf Scholz, zei dat in het document onder meer staat dat de te vormen coalitie streeft naar "de omvangrijkste modernisering van de Duitse industrie in meer dan honderd jaar". Ook zal 2 procent van het landoppervlak worden gebruikt voor windmolens, want het land moet snel overschakelen op duurzame energie. De coalitie belooft de belastingen niet te verhogen.

Duitse media zagen in de vertrouwelijkheid van de drie al een aanwijzing dat het klikt. Bij een eerder coalitieoverleg met onder meer de christendemocratische CDU/CSU ontstoken de Groenen en de liberalen snel in woede over uitlatingen in de pers door de christendemocraten, terwijl tijdens het overleg juist geheimhouding was afgesproken.

Kennismaking wordt omgezet in onderhandelingen

De kennismaking wordt nu omgezet in echte onderhandelingen over de vorming van een regering en de doelstellingen van de nieuwe coalitie. Uitgangspunt is het basisdocument dat is opgesteld door de hoofdonderhandelaars Lars Klingbeil (SPD), Volker Wissing (FDP) en Michael Kellner (Groenen). Duitse media gaan ervan uit dat de leiders van de betrokken partijen niet op problemen zullen stuiten in besturen of ledenraden van hun partij.

Als de onderhandelingen slagen, wordt de sociaaldemocraat Scholz de nieuwe bondskanselier. Hij is dan de opvolger van bondskanselier Angela Merkel, die het na zestien jaar leiderschap razend druk heeft met afscheid nemen. Vrijdag zwaait België haar bijvoorbeeld uit met een concert in Brussel en een bezoek van Merkel aan de koning en de premier.

Zaterdag staat Turkije op het afscheidsprogramma met een bezoek aan president Recep Tayyip Erdogan. Maandag reist Merkel af naar Peking.