Het Britse parlementslid David Amess van de Conservatieve partij is vrijdagmiddag overleden nadat hij meerdere keren was gestoken in zijn kantoor in Essex. Er is een verdachte aangehouden.

De aanval vond plaats in Leigh-on-Sea, een dorp zo'n 60 kilometer ten oosten van Londen. In eerste instantie meldde Sky News dat de 69-jarige politicus neergestoken was in een kerk, maar dat bleek niet te kloppen.

Op het moment van de steekpartij hield Amess een-op-eengesprekken met zijn kiezers. De verdachte zou het kantoor zijn binnengelopen en de politicus meerdere keren hebben gestoken.

Amess is ter plekke behandeld aan zijn verwondingen. De hulp mocht niet baten.