Het Britse parlementslid David Amess van de Conservative Party is vrijdagmiddag overleden, nadat hij meerdere keren was gestoken tijdens een ontmoeting met kiezers in Essex. Er is een verdachte aangehouden.

De aanval vond volgens de politie van Essex rond 13.05 uur plaats. Het incident gebeurde in een kerk in Leigh-on-Sea, een dorp zo'n 60 kilometer ten oosten van Londen. Amess kondigde dinsdag via Twitter aan in de kerk een bijeenkomst met kiezers te organiseren.

Op het moment van de steekpartij voerde Amess een-op-eengesprekken met zijn kiezers. De 25-jarige verdachte zou hem tijdens zo'n gesprek meerdere keren hebben gestoken.

Amess werd ter plekke behandeld aan zijn verwondingen, maar de inzet van de hulpdiensten mocht niet baten.

De politie van Essex laat weten niet op zoek te zijn naar andere verdachten. Op de plaats van het misdrijf hebben agenten een mes aangetroffen.

De vlag bij de ambtswoning van premier Boris Johnson hangt halfstok. Britse politici reageerden geschokt op het incident. "Diepbedroefd dat we Sir David Amess MP hebben verloren", twitterde minister van Justitie en vicepremier Dominic Raab. Amess was volgens hem een "formidabele campagnevoerder met een groot hart". "Rust zacht mijn vriend."

Britse parlementariërs zijn vaker aangevallen. Zo werd Jo Cox van de Labour-partij in 2016 in de aanloop naar het Brexit-referendum gedood door een rechts-extremist. Een andere Labour-parlementariër, Stephen Timms, werd in 2010 meerdere keren gestoken, maar overleefde dat.