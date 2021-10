De vulkaanuitbarsting op het Spaanse eiland La Palma heeft ertoe geleid dat vier honden zijn ingesloten door lava. Voordat de stroom de dieren bereikt, hoopt een lokaal bedrijf ze te kunnen verplaatsen met een zogeheten vrachtdrone. Volgens El Periódico is het een race tegen de klok.

Twee andere hulporganisaties geven de honden al meerdere dagen te eten en te drinken. Met drones leveren ze pakketjes af om de dieren in leven te houden.

Het is voor de lokale autoriteiten niet mogelijk om de honden te redden. Zo is het niet mogelijk om helikopters in te zetten, omdat as en ander vulkanisch materiaal dan kunnen opwaaien.

Het lokale bedrijf dat de dieren wil redden, wacht op goedkeuring van lokale autoriteiten om de vrachtdrone in te zetten.

De uitbarsting die op 19 september begon, heeft inmiddels bijna 6 vierkante kilometer land verwoest. Veel eilandbewoners die moesten vluchten, kunnen niet terugkeren. Hun huizen zijn verwoest en wederopbouw is nog tientallen jaren niet mogelijk.