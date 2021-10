De Britse koningin Elizabeth weet tot haar ergernis nog steeds niet welke wereldleiders binnenkort naar de klimaattop in Glasgow komen. Ze mopperde hierover in een gesprek met haar schoondochter Camilla.

Het gesprek werd bij toeval door een microfoon in de buurt opgevangen. "Het is toch wel buitengewoon dat ik zo veel over de top hoor, maar ik weet nog steeds niet wie er komt", bromde de vorstin.

"We weten welke mensen níét komen. Het is trouwens erg irritant als die wereldleiders praten, maar niks doen", aldus Elizabeth.

Onder de wereldleiders die naar verwachting niet komen, is China's president Xi Jinping. Zijn land is goed voor naar schatting een derde van alle uitstoot van broeikasgassen en voor de helft van alle kolencentrales op de wereld.

De klimaatconferentie van de Verenigde Naties in de grootste stad van Schotland begint 31 oktober en duurt dertien dagen. Elizabeth gaat er ook naartoe.