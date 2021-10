De verdachte van de aanval met pijl-en-boog in het Noorse Kongsberg is overgedragen aan de gezondheidsdiensten, meldt de openbaar aanklager. Hiertoe werd besloten na een eerste medische evaluatie van de 37-jarige man.

De verdachte is een Deen die al een groot deel van zijn leven in Kongsberg woont. Daar viel hij woensdag mensen aan met pijl-en-boog en andere wapens. Vijf van zijn acht slachtoffers zijn aan hun verwondingen overleden. Hij heeft een bekentenis afgelegd.

Over zijn motief is nog weinig bekend. De politie denkt aan een terroristische daad, maar sluit niet uit dat de verdachte met mentale problemen kampt. De psychiatrische evaluatie begon donderdag en kan nog maanden duren.

De Deen moet vrijdag voor de rechter verschijnen. Die zal bepalen of hij langer in voorarrest moet zitten. De aanklagers willen dat hij nog zeker vier weken in hechtenis blijft, waarvan de eerste twee weken in isolatie. Als dat verzoek wordt ingewilligd, wordt hij volgens de aanklager in een inrichting vastgehouden.