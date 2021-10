Bill Clinton is afgelopen dinsdag in het ziekenhuis opgenomen vanwege sepsis, een complicatie van een infectie. Een woordvoerder meldt in de nacht van donderdag op vrijdag dat het niet om een coronabesmetting gaat. De voormalige Amerikaanse president (75) is al aan de beterende hand en zou "dankbaar" zijn voor de goede zorg van het ziekenhuispersoneel.

Clinton ligt vooralsnog op de ic-afdeling in het Irvine Medical Center in de staat Californië, al is dat hoofdzakelijk om de voormalige president meer privacy te gunnen. Hij heeft gedurende twee dagen antibiotica en vocht toegediend gekregen.

De artsen denken dat de problemen bij de oud-president begonnen zijn met een plasbuisontsteking. Ze hopen hem "binnenkort" weer te kunnen ontslaan.

De infectie zou niets te maken hebben met eerdere gezondheidsklachten van Clinton. In 2004 moest hij een bypassoperatie ondergaan. Zes jaar later werden na nieuwe klachten over pijn op de borst twee buisjes in de bloedvaten rond het hart geplaatst, om zo toekomstige verstoppingen of vernauwingen te voorkomen.