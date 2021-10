Nederland heeft aan Slovenië laten weten er niet blij mee te zijn dat de Sloveense premier Janez Jansa een tweet heeft gedeeld waarin Europarlementariër Sophie in 't Veld wordt uitgemaakt voor "marionet van George Soros". Ook het Europees Parlement is niet te spreken over de actie van de Sloveense minister-president.

Demissionair premier Mark Rutte neemt afstand van de "smakeloze tweet" van Jansa. "Dat heeft het kabinet zojuist ook aan de Sloveense ambassadeur in Den Haag laten weten", meldt Rutte op Twitter. Ook de voorzitter van het Europees Parlement heeft zich ertegen uitgesproken.

Jansa deelde onder meer een tweet waarin D66'er In 't Veld voor "marionet van George Soros" wordt uitgemaakt. Jansa beschouwt de rijke filantroop Soros, die bekendstaat om zijn donaties aan progressieve pro-EU-projecten, als aanjager van een samenzwering. Vroegere en huidige Europarlementariërs van PvdA, GroenLinks en VVD zitten volgens hem ook in Soros' zak. Hij deed een vergelijkbare uitspraak over wijlen VVD-Europarlementariër Hans van Baalen.

In 't Veld is een bekend pleitbezorger van de Europese Unie. Jansa ruziede al vaker met de liberale Europarlementariër. De Sloveense premier keert zich opnieuw tegen de Nederlandse nu zij een delegatie van Europarlementariërs op inspectie in Slovenië leidt. Ze gaan na of de Sloveense rechtsstaat onder Jansa afglijdt. De premier ziet dat als ongewenste bemoeienis van een linkse kliek die erop uit is hem een beentje te lichten.

D66 en de VVD zitten in dezelfde fractie in het Europees Parlement. Jansa en geestverwanten als de Hongaarse premier Viktor Orbán kiezen Nederland en zijn minister-president vaker als mikpunt.

Jansa noemt moord op De Vries reden om rechtsstaat Nederland te bekritiseren

"Verdoe je tijd niet met ambassadeurs en de persvrijheid in Slovenië", was Jansa's antwoord op de tweet van Rutte. De Sloveense premier verwees net als eerder op donderdag naar de moord op Peter R. de Vries, die zijn regering al vaker aanhaalde om te benadrukken dat Nederland zich beter op zijn eigen sores kan richten. "Bescherm liever je journalisten tegen omkomen op straat, samen met Europarlementariër Sophie in 't Veld."

De Sloveense regering is in deze helft van het jaar voorzitter van de EU. Van deze voorzitter wordt een diplomatieke, bemiddelende opstelling verwacht. Jansa lijkt zich niets van deze ongeschreven regel aan te trekken, terwijl voor een goede samenwerking "wederzijds vertrouwen en respect" nodig is, hield voorzitter David Sassoli van het Europees Parlement hem op Twitter voor.

"We roepen premier Jansa dringend op te stoppen met het provoceren van leden van het Europees Parlement", twittert Sassoli. Zulke aanvallen raken ook de EU-burgers die de leden hebben gekozen, waarschuwt hij.