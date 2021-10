Pakistan International Airlines (PIA) heeft besloten om vanaf donderdag te stoppen met de vluchten naar de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken baalt van die beslissing, omdat het van de vliegtuigmaatschappij afhankelijk is om Afghanen te kunnen evacueren.

PIA zegt last te hebben van "zware bemoeienis" van de Taliban. Er zou sprake zijn geweest van onder meer last minute wijzigingen van de regels en intimiderend gedrag van de extremisten.

De Pakistaanse luchtvaartmaatschappij was het enige bedrijf dat regelmatig internationale vluchten naar Kaboel uitvoerde, al gebeurde dat slechts in beperkte mate. Nederland liet dinsdag 46 mensen van Kaboel naar Islamabad overvliegen met een toestel van PIA, bevestigt het ministerie aan NU.nl. De evacués hebben Nederland als eindbestemming.

"Het is een flinke tegenvaller dat PIA nu meldt te stoppen met vluchten op Kaboel", laat een woordvoerder van Buitenlandse Zaken weten. "We blijven in nauw contact met PIA en de Pakistaanse autoriteiten om vluchten van Kaboel naar Islamabad mogelijk te maken voor mensen met Nederland als eindbestemming."

De beslissing om met de vluchten te stoppen komt op het moment dat de Taliban PIA ertoe heeft opgeroepen de hoge ticketprijzen te verlagen. Ze zouden moeten dalen naar het niveau van voor de val van de door het Westen gesteunde regering. De Taliban dreigden met het stopzetten van de vluchten.

Het is sinds het vertrek van de buitenlandse strijdkrachten eind augustus moeilijk om achterblijvers Afghanistan uit te krijgen. Er vinden nog maar zeer beperkt evacuaties plaats. Tolken en andere mensen die risico lopen onder het nieuwe regime duiken massaal onder uit angst voor hun leven.

VS hervat evacuatievluchten voor eind 2021

De Verenigde Staten hervatten voor het einde van het jaar evacuatievluchten uit Kaboel, meldt The Wall Street Journal.

Volgens een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken komen Amerikaanse burgers, ingezetenen en Afghanen die een Amerikaans visum hebben aangevraagd in aanmerking voor de vluchten. Het gaat om enkele Amerikanen en duizenden Afghanen.

Wanneer de Amerikanen precies met de vluchten beginnen, is nog niet bekend. Eerst moeten nog afspraken worden gemaakt met buurlanden van Afghanistan en de Taliban. "Zodra alles geregeld is, dan gaan we weer vliegen", aldus de medewerker van het ministerie tegen de krant.