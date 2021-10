De man die woensdagavond in Noorwegen meerdere mensen doodde met een pijl-en-boog was al bekend bij de politie vanwege signalen van radicalisering. Dat laat de Noorse politie donderdag weten. Bij de aanval in Kongsberg kwamen vier vrouwen en een man om het leven en raakten nog eens twee mensen gewond.

De verdachte, een 37-jarige man uit Denemarken die in Noorwegen woonde, had zich bekeerd tot de islam. De politie hield hem al in de gaten omdat er signalen waren dat hij mogelijk aan het radicaliseren was. Daarover was al contact met hem gemaakt, maar dat was langer dan een jaar geleden.

De Deen zou rond 18.15 uur begonnen zijn met schieten in een supermarkt. Ook agenten zouden met pijlen beschoten zijn. Na ongeveer een half uur werd de verdachte ingerekend door de politie.

Op een persconferentie benadrukte de Noorse politiechef dat het motief van de man nog onbekend is. De Deen heeft volgens de politiechef al wel bekend. De Noorse autoriteiten laten weten er vooralsnog van uit te gaan dat de man alleen handelde.

Ook werd bekendgemaakt dat vier van de slachtoffers vrouwen waren. Het vijfde slachtoffer was een man. Ze waren allemaal tussen de vijftig en zeventig jaar.

"Ik begrijp dat mensen angstig zijn, maar ik wil benadrukken dat de politie de situatie onder controle heeft", zei de Noorse minister-president Erna Solberg kort na de aanval. Ze noemde de berichten uit de 25.000 inwoners tellende stad "afschuwelijk".