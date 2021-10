Anastasia Vasiljeva heeft een jaar lang vrijheidsbeperkingen opgelegd gekregen door een Russische rechter, omdat ze zich niet aan de coronaregels hield. Ze riep namelijk op om deel te nemen aan demonstraties tegen het vastzetten van Kremlin-criticus Alexei Navalny. Vasiljeva heeft Navalny regelmatig behandeld als arts en is zelf ook kritisch op president Vladimir Poetin.

De Russische autoriteiten hadden demonstraties verboden wegens de geldende coronaregels. Het is volgens de advocaat van Vasiljeva nog niet bekend wat de vrijheidsbeperkende maatregelen tegen haar precies inhouden. In afwachting van de rechtszaak heeft Vasiljeva een tijd lang onder huisarrest gestaan.

Ze is de topvrouw van een artsenbond die zich regelmatig kritisch uitliet over het Kremlin en Poetin. De organisatie sloeg onder meer alarm over tekorten aan beschermende uitrusting voor medisch personeel tijdens de coronacrisis.

In april werd Vasiljeva samen met andere medici door de Russische politie gearresteerd. De aanhangers protesteerden voor de ingang van Navalny's strafkolonie in Pokrov, omdat zij meer informatie over zijn toestand willen.

Navalny werd vorig jaar in augustus met vergiftigingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis. Volgens westerse bronnen zat de Russische geheime dienst FSB achter de vergiftiging van de politieke tegenstander van Poetin.