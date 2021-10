Sint-Maarten krijgt een gezondheidspas in het uitgaansleven om coronabesmettingen zoveel mogelijk te beperken. Vanaf 22 oktober hebben alleen mensen met zo'n pas toegang tot een bar, nachtclub of discotheek, heeft minister van Volksgezondheid Omar Ottley woensdagavond (lokale tijd) bekendgemaakt.

Houders van de gezondheidspas kunnen aantonen dat zij volledig gevaccineerd zijn tegen COVID-19 of negatief getest zijn. De maatregel is tot stand gekomen in samenwerking met de eigenaren van uitgaansgelegenheden.

De regering van Sint-Maarten maakte woensdagavond ook bekend dat uitgaansgelegenheden vanaf komend weekend weer tot maximaal 1.00 uur open mogen blijven. De afgelopen twee maanden moesten alle zaken om uiterlijk 23.00 uur dicht vanwege de avondklok. Als de uitgaanssector van Sint-Maarten zorgt voor een goede controle aan de deur op de gezondheidspas, zullen de openingstijden binnenkort verder worden verruimd, zei Ottley.

De overheid voerde begin augustus een avondklok in op het eiland omdat er op dat moment sprake was van een snelle stijging van het aantal coronabesmettingen. Het aantal besmettingen is weer afgenomen, dat is ook de reden dat er meer vrijheid komt voor het uitgaansleven.