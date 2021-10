Elfduizend inwoners van de Duitse plaats Essen moesten woensdagavond hun huizen verlaten omdat een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk werd gemaakt. Ook het verkeer in het gebied werd tijdelijk stilgelegd en treinen reden niet.

De bom werd dinsdag gevonden onder de woonwijk Stoppenberg. Het ging om een "ongewoon grote bom", meldden de autoriteiten. Hoewel er in Duitsland vaker munitie uit de Tweede Wereldoorlog wordt gevonden, was er in de stad al zeker twintig jaar geen explosief van deze grootte ontdekt.

Inwoners in een straal van 1 kilometer rondom de vindplaats moesten uit voorzorg hun woningen verlaten.

De autoriteiten meldden woensdagavond op Twitter dat de bom succesvol onschadelijk was gemaakt, wegversperringen werden opgeheven en dat bewoners mochten terugkeren naar hun woningen.