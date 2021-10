Een groeiend aantal Republikeinse politici spreekt zich uit voor Donald Trump als de partijkandidaat voor de presidentsverkiezingen in november 2024. Onder degenen die de kandidatuur van de oud-president zouden steunen, zitten ook partijgenoten die Trump eerder zwaar bekritiseerden na de bestorming van het Capitool op 6 januari.

Het is geen geheim dat enkele prominente Republikeinen al langer denken dat Trump hun beste kans is om het presidentschap in 2024 te heroveren. Om die reden spraken veel van hen zich nooit publiekelijk uit tegen Trumps bewering dat er tijdens de verkiezingen in 2020 grootschalige fraude was gepleegd die hem de winst kostte.

Die bewering is ook wel bekend als "The Big Lie" (de grote leugen), omdat Trump er geen bewijs voor levert. Het leidde tot de bestorming van het Capitool op 6 januari, door Trump-aanhangers die het bevestigen van de verkiezingsuitslag wilden verstoren.

Steeds meer Republikeinen stellen echter dat Trump geen schuld heeft aan de gebeurtenissen op 6 januari. Jeff Van Drew, die namens New Jersey in het Huis van Afgevaardigden zit, stelde dat de toenmalig president niets te verwijten valt, en dat "mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen acties".

Steun voor Trump

Op de vraag of hij een kandidatuur van Trump zou steunen, antwoordde Van Drew volmondig ja. Ook bijvoorbeeld afgevaardigde Barry Loudermilk (Georgia) en kandidaat-senator Jason Smith (Missouri) spraken recent uit Trump te steunen, mocht hij zich kandidaat stellen.

Hoewel de meeste Republikeinse congresleden niet in het openbaar Trumps bewering van verkiezingsfraude steunen en hem niet volledig vrijspreken van verantwoordelijkheid voor bestorming van het Capitool, zijn degenen die zich daadwerkelijk uitspreken tegen de oud-president zeldzaam. Partijgenoten die dat wel doen, lopen het risico uit de partij gegooid te worden. Dat overkwam bijvoorbeeld Liz Cheney, dochter van partycoryfee en oud-vicepresident Dick Cheney.

Volgens een poll van de Amerikaanse nieuwszender CNN zou 63 procent van de geregistreerde Republikeinen Trump als partijleider willen zien. En 51 procent zou Trump ook in 2024 weer als presidentskandidaat willen zien. Een nipte meerderheid, maar fors minder dan de 75 procent die dat in 2019 vond. De steun voor Trump als presidentskandidaat bereikte na 6 januari een dieptepunt, maar krabbelde sindsdien weer op.

Republikeinse critici slaan om

De bestorming van het Capitool kwam Trump direct na het incident ook op de nodige kritiek van zijn partijgenoten te staan. Toch zijn er Republikeinen die inmiddels hun kritiek inslikken, omdat ze hopen op de steun van de oud-president tijdens de midterms in 2022. Die verkiezingen vinden altijd halverwege een presidentstermijn plaats en kunnen het politieke voordeel weer naar de andere kant doen zwaaien.

Steve Scalise, een afgevaardigde namens Louisiana die een kandidaat zou zijn om na de midterms de Republikeinse fractie in het Huis van Afgevaardigden te gaan leiden, zei dat Trump "altijd grote groepen mensen achter zich weet te krijgen" en verwacht dat Trump de partij "echt gaat helpen om het Huis te heroveren". Scalise weigerde eerder om een standpunt in te nemen over Trumps beweringen van verkiezingsfraude.

Chuck Grassley, de langst dienende senator namens de Republikeinen, stond vorige week naast Trump op een campagnebijeenkomst. Grassley was een van de Republikeinen die zich hardop uitsprak tegen de bewering dat er met de verkiezingsuitslag geknoeid was, maar noemde het nu "verstandig" om een steunbetuiging van Trump te accepteren. Hij leidde recent het verzet tegen een onderzoek naar het onder druk zetten van het ministerie van Justitie door Trump om de verkiezingen van 2020 ongeldig te verklaren.

Trump zinspeelde er al enkele malen op dat hij zich bij de volgende presidentsverkiezingen opnieuw kandidaat zou willen stellen. Sinds zijn vertrek hield hij al meerdere keren bijeenkomsten die leken op zijn bekende 'verkiezingsrally's', waarin hij meerdere keren hardop afvroeg of hij moest terugkeren. Een officiële bevestiging is er echter nog niet geweest.