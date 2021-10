Een man heeft met een pijl-en-boog zeker vijf mensen doodgeschoten in de Noorse stad Kongsberg, melden Noorse media. Volgens de politie raakten twee mensen gewond, onder wie een agent in burger. De verdachte schutter is aangehouden. Noorse autoriteiten gaan ervan uit dat de persoon alleen handelde en geen andere wapens gebruikte.

Over een motief was enkele uren na de daad nog niets bekend. De politie onderzoekt of het een terreurdaad was.

Kongsberg telt ongeveer 25.000 inwoners en ligt 80 kilometer ten westen van de Noorse hoofdstad Oslo. Een groter gebied in het centrum van de stad was enkele uren na het incident nog steeds afgezet. De schutter heeft zich over een groot gebied verplaatst, en daar worden nu sporen onderzocht.

Volgens Noorse media begon de man in een supermarkt op mensen te schieten. Rond 18.15 uur kreeg de politie melding dat er iemand met een pijl-en-boog rondliep.

De politie heeft ook nog niets laten weten over de leeftijd van de aangehouden verdachte. Er wordt niet naar meerdere daders gezocht en de verdachte zou geen andere wapens hebben gebruikt.

De nationale politie heeft agenten opgeroepen zich goed te bewapenen na het "ernstige incident". Doorgaans zijn Noorse agenten onbewapend. De autoriteiten hebben nu besloten agenten tijdelijk van vuurwapens te voorzien.

"De informatie die wij uit Kongsberg binnen krijgen is afschuwelijk", zei de Noorse minister-president Erna Solberg woensdagavond laat tijdens een persconferentie. "Ik begrijp dat mensen angstig zijn, maar ik wil benadrukken dat de politie de situatie onder controle heeft", aldus Solberg.