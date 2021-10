Voor het eerst sinds de machtsovername door de Taliban is Nederland erin geslaagd oud-personeel uit Afghanistan te evacueren, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag. Het gaat om 46 personen, van wie er 42 onder de tolkenregeling vallen. Het zou om acht tolken gaan; de rest bestaat uit familieleden van tolken.

De evacués zijn per vliegtuig van Kaboel naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad gebracht. Daar zijn zij opgevangen door Nederlands ambassadepersoneel. In Islamabad krijgen de evacués tijdelijk onderdak en worden formaliteiten afgehandeld, waarna ze zullen doorreizen naar Nederland. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken was er sprake van een "goede samenwerking" met de Pakistaanse autoriteiten.

Het is voor het eerst sinds eind augustus dat Nederland mensen uit Afghanistan heeft weten te evacueren. Ook mensen met andere westerse landen als eindbestemming zijn geëvacueerd.

Het demissionaire kabinet maakte maandag bekend ongeveer 2.100 Afghanen in Nederland te willen opnemen. Dat gebeurt onder druk van de Tweede Kamer, die een motie had aangenomen waarin het kabinet ertoe wordt opgeroepen alle Afghanen die de Nederlandse militaire missie hebben geholpen hierheen te halen.

Volgens de NOS werden de tolken er vorige week al toe opgeroepen naar de luchthaven van Kaboel te komen. De evacuatievlucht stond eigenlijk voor donderdag gepland, maar werd drie keer uitgesteld.

Nederlandse ministeries zouden deze vlucht zien als een test. Als die succesvol blijkt, dan zijn wellicht meerdere vluchten mogelijk. Het wordt niet makkelijk om alle mensen die naar Nederland mogen komen te evacueren. Velen van hen hebben namelijk geen of een verlopen paspoort.