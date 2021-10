Taliban-leiders spreken dinsdag voor het eerst sinds de machtsovername met vertegenwoordigers van de Europese Unie. Ze overleggen in Qatar, zegt de Afghaanse minister van Buitenlandse Zaken. Daaraan gingen al ontmoetingen met Amerikaanse, Duitse en Britse hoogwaardigheidsbekleders vooraf.

Afghanistan staat sinds de aftocht van Amerikaanse en andere westerse troepen en de machtsgreep door de Taliban afgelopen zomer op de rand van de afgrond. Het nieuwe Taliban-bewind zoekt naarstig naar een uitweg uit zijn isolement om de economie van de ondergang te redden. Veel ontwikkelingshulp is stopgezet, voedsel wordt steeds duurder en de werkloosheid neemt toe.

"We willen positieve betrekkingen met de hele wereld", bezwoer minister Amir Khan Muttaqi. "We geloven in evenwichtige internationale betrekkingen. We denken dat zo'n uitgebalanceerde band Afghanistan kan redden van instabiliteit."

Secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres riep landen op om meer geld te doneren aan Afghanistan om een economische crisis in het land af te wenden. Hij haalde daarbij wel hard uit naar de gebroken belofte van de Taliban omtrent het recht op onderwijs voor meisjes en vrouwen.

Gesprekken VS gingen niet over erkennen of legitimeren Taliban

Maandag spraken de Taliban al met een Amerikaanse delegatie. Die gesprekken verliepen volgens de VS "openhartig en professioneel". De gesprekken focusten vooral op thema's als veiligheid en terrorismedreiging. De twee partijen spraken ook over de verstrekking van Amerikaanse humanitaire hulp aan het Afghaanse volk. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukte eerder dat de overleggen niet gaan over het erkennen of legitimeren van de Taliban.

Eerder kwam via Afghaanse media naar buiten dat de Taliban hadden gevraagd om de vrijgave van Afghaanse financiële tegoeden. Sinds de machtsovername van de Taliban is ongeveer 9 miljard dollar (zo'n 7,77 miljard euro) aan banktegoeden in het buitenland bevroren.