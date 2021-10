De politie in Irak heeft IS-kopstuk Sami Jasim gearresteerd, melden autoriteiten in het land maandag. Jasim zou verantwoordelijk zijn voor de financiën van de terreurorganisatie. Hij was bovendien een naaste medewerker van voormalig IS-leider Abu Bakr Al Baghdadi, die in 2019 werd vermoord.

De Iraakse premier Mustafa Al Kadhimi maakte de arrestatie van het prominente IS-lid bekend via Twitter. Hij zei dat er een "complexe operatie" is uitgevoerd om de extremist in handen te krijgen, maar trad daar verder niet over in detail.

Jasim zou gaan over de financiën van de terreurorganisatie, die enkele jaren geleden nog grote gebieden controleerde in Irak en Syrië. De extremistische soennieten riepen daar een eigen staat uit, maar die is inmiddels weer ingestort.

Al Baghdadi kwam in 2019 om het leven in Syrië bij een aanval door Amerikaanse speciale eenheden. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken beloofde na de dood van Al Baghdadi een beloning aan tipgevers met informatie over de locatie van andere IS-kopstukken, onder wie Jasim.

Aanhouding vindt plaats op dag van verkiezingsuitslag

De aanhouding van Jasim vindt plaats op de dag dat de verkiezingsuitslag in Irak wordt verwacht. Zondag gingen Irakezen naar de stembus tijdens vervroegde verkiezingen, die werden uitgeschreven nadat in 2019 massale protesten uitbraken.

De verkiezingscommissie maakte maandag al bekend dat het record van de laagste opkomst dit jaar gebroken is. Het vorige record stamde uit 2018. Dit jaar bracht slechts 41 procent van de 25 miljoen kiesgerechtigden in Irak een stem uit, 3,5 procentpunt minder dan in 2018.