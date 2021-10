De Londense politie zegt dat zij haar onderzoek stopt naar de misbruikzaak waarbij prins Andrew en de overleden zakenman Jeffrey Epstein betrokken zouden zijn. Britse media berichten dat Scotland Yard daartoe heeft besloten na gesprekken met beschuldiger Virginia Giuffre en het opnieuw bekijken van materiaal in de zaak.

Wel heeft de politie gezegd dat zij contact zal blijven houden met andere instanties "die het onderzoek naar Epstein leiden", zonder te specificeren welke instanties dat zijn.

De Amerikaans-Australische Giuffre maakte afgelopen augustus bekend dat ze een rechtszaak aanspant tegen de 61-jarige prins Andrew, een zoon van de Britse koningin Elizabeth. De inmiddels 38-jarige Giuffre zegt dat Epstein haar als minderjarige tiener seks liet hebben met de prins. Prins Andrew zelf ontkent dat. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in het huis van Epstein in New York, op zijn privé-eiland in het Caribisch gebied en in de Londense woning van zijn vertrouweling Ghislaine Maxwell. Ook Epstein zelf zou zich aan Giuffre hebben vergrepen.

De advocaat van Giuffre zei tegen de Sunday Times dat "gezien het duidelijke en overtuigende bewijs dat prins Andrew betrekt, de Londense politie het onderzoek moet heropenen en bij hun verklaring moeten blijven dat niemand boven de wet staat".

Epstein werd in 2019 dood aangetroffen in zijn cel, nadat hij was opgepakt op verdenking van het grootschalig misbruik van minderjarige vrouwen. De autoriteiten denken dat de zakenman zich in gevangenschap van het leven heeft beroofd.