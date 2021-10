De Verenigde Staten hebben zaterdag een echtpaar gearresteerd dat geprobeerd zou hebben gegevens over door kernenergie aangedreven onderzeeërs te verkopen aan het buitenland, meldt het Amerikaanse Ministerie van Justitie zondag. In plaats van met een buitenlandse spion deden ze echter bijna een jaar lang zaken met een Amerikaanse undercoveragent van de FBI.

Het echtpaar bestaat uit een 45-jarige nucleair ingenieur en zijn 42-jarige echtgenote uit Annapolis in Maryland. De FBI en NCIS, de criminele onderzoeksdienst van de marine, arresteerden de twee in Jefferson County in West Virginia.

De man werkt voor de Amerikaanse marine. Zo had hij toegang tot geheime militaire informatie. Hij en zijn vrouw ontvingen tijdens de undercoveroperatie 10.000 dollar (ongeveer 8.600 euro) als aanbetaling voor informatie over het ontwerp van Amerikaanse onderzeeërs.

Het echtpaar liet op een vooraf met de undercover afgesproken plek een geheugenkaartje met gestolen informatie achter in een boterham met pindakaas. Twee maanden deden ze hetzelfde maar dan in een pakje kauwgom. Tijdens de derde afspraak werd het echtpaar gearresteerd.

De twee moeten dinsdag voor de rechter verschijnen wegens schending van de wet op atoomenergie. Afhankelijk van de definitieve aanklacht lopen ze het risico de doodstraf te krijgen.