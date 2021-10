Griekenland breidt het aantal grenswachten in de regio Evros aan de buitengrens van de EU met Turkije de komende maanden uit met 250, melden Griekse en Turkse media zondag. Een dag eerder noemde de Europese Commissie het geweld door onder meer Griekenland tegen migranten een schending van de mensenrechten.

"Griekenland is vastbesloten om de grenzen te verdedigen tegen iedere indringing en ieder gevaar", lichtte Theodorikakos het Griekse besluit toe. Kort daarvoor had de minister een 37 kilometer lange omheining van 5 meter hoog aan de grens met Turkije bezocht.

In maart 2020 was op beelden te zien dat Griekse grensbewakers migranten aan de grens met Turkije bekogelden met stenen. Ook gebruikten ze traangas en waterkanonnen om de vluchtelingen uit buurland tegen te houden.

De Europese Commissie liet zaterdag weten zeer bezorgd over nieuwe beschuldigingen van geweld tegen migranten door onder meer Griekenland en Kroatië. In Griekenland zouden migranten en vluchtelingen in bootjes die met EU-geld zijn gefinancierd zijn teruggestuurd.

Eurocommissaris Ylva Johansson, die onder meer migratie in haar portefeuille heeft, wees erop dat de bewaking van de grenzen de verantwoordelijkheid van de lidstaten is. "Deze berichten zijn schadelijk voor de reputatie van de EU en het gebruik van geweld is volledig onacceptabel", aldus de eurocommissaris.

De afgelopen twee jaar kwamen over de grensbewakingsorganisatie Frontex verhalen naar buiten over het illegaal tegenhouden en terugsturen van migranten door de Griekse kustwacht. Volgens een onderzoekscommissie van het Europarlement werden Frontex-grenswachten ontmoedigd een klacht in te dienen over misstanden die ze aantroffen in het veld.