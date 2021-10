Curaçao schendt mensenrechten van Venezolaanse vluchtelingen door ze op te sluiten, te mishandelen en zonder proces terug te sturen naar Venezuela, schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. De mensenrechtenorganisatie kijkt kritisch naar de bijdrage van Nederland aan de Curaçaose kustwacht en detentie.

Volgens Amnesty International heeft Curaçao het vreemdelingenbeleid niet op orde. Uit het recentste rapport blijkt dat Venezolanen die de humanitaire crisis in hun land ontvluchten, nog steeds standaard voor onbepaalde tijd gevangengezet worden. In de gevangenis verkeren zij onder onmenselijke omstandigheden. Zo zitten ze soms met veroordeelde criminelen en hebben geen schone kleren, zeep en tandpasta.

Ook vertelden Venezolanen aan Amnesty International dat gevangenisbewakers fysiek en verbaal geweld tegen hen gebruikten. Ze moesten naakt kikkersprongen maken en in 2019 schoot de politie met rubberen kogels op de vluchtelingen in detentie. Verder worden de vluchtelingen onder druk gezet om in te stemmen met uitzetting naar Venezuela. Toegang tot juridische hulp is er nauwelijks.

Venezolaanse kinderen kunnen ook in de gevangenis belanden. Zo volgde Amnesty International acht minderjarigen. De Curaçaose overheid herenigde hen niet met hun ouders. In één geval zette Curaçao de kinderen het land uit, terwijl hun moeder daar nog verbleef.

Mensenrechten zouden voorwaarde moeten zijn voor steun

Een eerlijk en individueel proces krijgen de vluchtelingen niet. "Tot nu toe is nog geen enkel beschermingsverzoek van een Venezolaanse vluchteling gehonoreerd", aldus Amnesty International, dat ook naar Nederland kijkt.

Nederland versterkte de steun aan Curaçao op het gebied van opsporing en uitzetting van vluchtelingen en migranten. Het rapport geeft een voorbeeld van Nederlandse militairen die in 2019 een sporthal met daarin een groep onrechtmatig vastgehouden Venezolanen bewaakten. Verder ondersteunt Nederland de Kustwacht, die mensen die per boot vluchten onderschept.

"De Nederlandse overheid moet een inschatting maken van de risico's op mensenrechtenschendingen en bindende mensenrechtenwaarborgen als voorwaarde stellen aan de hulp die aan de Curaçaose overheid gegeven wordt", luidt de oproep van Amnesty International.

In 2018 verscheen er ook al een rapport over de misstanden rondom deze vluchtelingengroep, waarop de Curaçaose regering de kritiek verwierp. Het eiland ligt 70 kilometer bij Venezuela vandaan, waardoor er naar schatting zeventienduizend Venezolanen zonder verblijfsstatus naartoe zijn gevlucht.