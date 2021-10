De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Alexander Schallenberg volgt maandag om 13.00 uur Sebastian Kurz op als nieuwe regeringsleider van het land, melden Oostenrijkse media. Kurz maakte zaterdag zijn aftreden als bondskanselier bekend omdat hij verdacht wordt van corruptie en omkoping.

Schallenberg wordt leider van de coalitie van de conservatieve ÖVP en de Groenen, die door het vertrek van Kurz kan worden voortgezet. De Groenen hadden de afgelopen dagen duidelijk gemaakt dat ze niet meer met Kurz door een deur wilden. De linkse milieupartij eiste een persoon van "onberispelijk" gedrag om de coalitie te redden.

De gevallen kanselier gaat onder meer de ÖVP-fractie in het parlement leiden. Kurz had verklaard dat hij met zijn aftreden "chaos" wilde voorkomen en ruimte wilde maken voor een stabiele regering. Hij sprak de beschuldigingen tegen.

Kurz was enkele dagen geleden verder in opspraak gekomen. Justitie zei te vermoeden dat het ÖVP-kopstuk vijf jaar geleden media heeft omgekocht met belastinggeld. Kurz wilde zo zijn mars naar de top bespoedigen. In 2017 werd hij met zijn 31 jaar de jongste regeringsleider ter wereld. Sinds begin 2020 regeerde het "politieke wonderkind", zoals hij werd beschouwd, met de Groenen.