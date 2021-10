De Surinaamse president Chan Santokhi keurt het af dat kolonisten slavernij rechtvaardigden door te zeggen dat dit ook in Afrika gebeurde. Slavernij zou bovendien nog steeds in het land doorwerken via raciale ongelijkheid.

Santokhi maakte zijn opmerkingen in een boodschap aan het Surinaamse volk ter gelegenheid van de Dag van de Marrons, die is gepubliceerd door verschillende Surinaamse media. 10 oktober staat in Suriname in het teken van volken die ontstonden uit ontsnapte tot slaaf gemaakte mensen in Suriname.

Op 10 oktober 1760 sloten het toenmalige Nederlandse koloniale bestuur en het Ndyuka-volk van de Marrons in Suriname een vredesverdrag. In dit vredesverdrag werden de vrijheid en zelfstandigheid van de Marrongroep erkend. Suriname viert sinds 1974 de Dag der Marrons.



"Slavernij op de plantages was een gruwel voor onze voorouders", aldus Santokhi in zijn toespraak. "Ondanks de pogingen van de kolonisten om het tegendeel te beweren en de slavernij te rechtvaardigen op grond van het feit dat het in Afrika werd beoefend. Dat maakte deel uit van hun poging om de slaven te domineren en te onderwerpen en hun plan aan het leven van de slaven op te leggen."

De Nederlandse historicus Piet Emmer is onder meer omstreden omdat hij aanvoert dat tot slaaf gemaakte mensen het tijdens de koloniale geschiedenis van Nederland relatief goed hadden. "Je moet je ook realiseren dat ze ook niet vrij waren geweest als ze in Afrika waren gebleven", zei de gepensioneerde hoogleraar van de Universiteit Leiden in juni bij NPO Radio1. "Ze waren al tot slaaf gemaakt."

Slavernij zou geleid hebben tot ongelijkheid in Suriname

Slavernij heeft volgens Santokhi geleid tot raciale ongelijkheid en onrechtvaardigheid in Suriname. "Na bijna tweehonderd jaar gedeelde geschiedenis kunnen wij elkaar niet in een etnisch hokje laten stoppen", aldus de Surinaamse president.

Santokhi beloofde met zijn regering de gemeenschappelijke strijd tegen elke vorm van slavernij voort te zetten. Volgens de Surinaamse president worstelt de wereld met nieuwe vormen van slavernij, waaronder mensenhandel, dwangarbeid en kinderarbeid.

Hij ziet het ook als zijn taak om de inwoners van Suriname dichter bij elkaar te brengen. "Surinamer zijn betekent dat wij allen die hier wonen, ongeacht etniciteit, het multiculturele product zijn van dit prachtig land."

Santokhi belooft Suriname op dat vlak "op het juiste spoor" te brengen.