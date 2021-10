Het elektriciteitsnet in Libanon is zondag deels weer in gebruik genomen. Het land zat sinds zaterdag zonder stroom nadat de twee grootste energiecentrales door brandstoftekorten stil waren gezet. Het land verwachtte de brandstoftekorten pas maandag te kunnen aanvullen.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over Libanon

Het leger heeft een dag na het stopzetten van de stroomlevering door de energiecentrales 6.000 liter diesel geleverd. Daardoor konden de centrales worden opgestart, meldde het ministerie van Energie.

Het departement meldt verder dat de centrale bank toestemming heeft gegeven voor een krediet van 100 miljoen euro voor de aanbesteding van brandstofcontracten.

Libanon verkeert in een ongekende economische crisis. Energie is al tijden op rantsoen en is soms maar twee uur per dag beschikbaar.

Veel huishoudens gebruiken dieselgeneratoren, maar ook daarvoor is niet altijd brandstof te krijgen. Doordat de waarde van het Libanese pond in een vrije val is geraakt, is energie voor velen onbetaalbaar.